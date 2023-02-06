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Психолог Данина рассказала, как правильно реагировать на замечания по поводу фигуры

Общество
Психолог Данина рассказала, как правильно реагировать на замечания по поводу фигуры

Некоторые люди могут сталкиваться с грубыми замечаниями, которые касаются их фигуры. О том, как можно реагировать на них, рассказала кандидат психологических наук Мария Данина.

По ее словам, реакция на неуместные реплики от посторонних может зависеть от собственного состояния и позиции. В некоторых ситуациях она рекомендует отвечать, что человек доволен своим телом.

Однако в том случае, когда человек сам знает, что у него есть проблемы, он может поступить по-другому. Эксперт рекомендует говорить прямо, что такие высказывания неприятны, а также предупреждать, что не следует заводить разговоры на эту тему, передает «Газета.Ru».
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