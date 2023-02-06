Психолог Данина рассказала, как правильно реагировать на замечания по поводу фигуры

Однако в том случае, когда человек сам знает, что у него есть проблемы, он может поступить по-другому. Эксперт рекомендует говорить прямо, что такие высказывания неприятны, а также предупреждать, что не следует заводить разговоры на эту тему, передает «Газета.Ru».