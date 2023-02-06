События в Донбассе на 15:00 31 января: ВСУ окапываются в Константиновке, в ДНР применили химическое оружие

Кроме того, вместе с Пасечником они договорились проработать вопрос обеспечения жильем сирот, проживающих в республике. Было отмечено, что сейчас отсутствует жилой фонд, который мог бы решить данную проблему. В свою очередь, врио главы региона сообщил, что ранее в ЛНР провели инвентаризацию пустующих зданий, которые можно переоборудовать в общежития, однако прежде не было финансовой возможности их восстановить. Тем не менее осуществить задуманное вполне реально.