События в Донбассе на 15:00 31 января: ВСУ окапываются в Константиновке, в ДНР применили химическое оружие

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ЛНР
Исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый сообщил, что в городе через суд решаются вопросы о возврате недвижимости местным жителям, которые в 2014 году выехали в Россию. Тогда их квартиры изымались и перепродавались украинскими властями якобы за неуплату по счетам. При этом жилплощади лишали не только участников боевых действий, но и рядовых горожан, покинувших дома по соображениям безопасности.
Сейчас в Лисичанске активно восстанавливают нормальную жизнь. Уже возобновлена работа общественного транспорта и социальных служб, также по мере возможности проводится ремонт домов, поврежденных в ходе боевых действий и обстрелов.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником призвала улучшить межведомственное взаимодействие в области защиты прав детей на территории региона. В частности, она отметила необходимость увеличения контроля за состоянием несовершеннолетних в неблагополучных семьях. По словам Львовой-Бегловой, некоторые воспитанники интернатов могут жаловаться на насилие в отношении их братьев и сестер, однако информация не передается ни в службы опеки, ни в МВД.
Кроме того, вместе с Пасечником они договорились проработать вопрос обеспечения жильем сирот, проживающих в республике. Было отмечено, что сейчас отсутствует жилой фонд, который мог бы решить данную проблему. В свою очередь, врио главы региона сообщил, что ранее в ЛНР провели инвентаризацию пустующих зданий, которые можно переоборудовать в общежития, однако прежде не было финансовой возможности их восстановить. Тем не менее осуществить задуманное вполне реально.
ДНР
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия в районе Бахмута и Угледара. По его словам, жалобы от бойцов поступают на протяжении трех недель. Ранее ряд источников уже сообщал о подобных происшествиях. Как правило, украинские войска запускали дроны, на поверхность которых были нанесены отравляющие вещества. В случае если российские бойцы поднимали сбитый или упавший дрон, происходила интоксикация. Однако в последние дни отмечались и сбросы контейнеров, заполненных раздражающим газом неустановленного типа.
Кроме того, Пушилин отметил, что на фоне постепенного продвижения российских подразделений в Бахмуте ВСУ начали оборудовать дополнительные позиции в Константиновке. Также туда перебрасываются подкрепления, которые должны удерживать логистический маршрут Часов Яр — Бахмут.
Комментируя недавние заявления США о планах поставки ракет большой дальности Киеву, Пушилин подчеркнул необходимость усилить систему противовоздушной обороны в ДНР. Кроме того, по его словам, требуется максимально отдалить передовую от городов республики, чтобы они вышли из зоны досягаемости украинской артиллерии и ракет.