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Иракский Курдистан из-за землетрясения приостановил поставки нефти в Турцию

Экономика
Иракский Курдистан из-за землетрясения приостановил поставки нефти в Турцию

Власти Иракского Курдистана вследствие землетрясения временно остановили прокачку нефти по трубопроводу на территорию Турции. Об этом говорится в сообщении министерства минеральных ресурсов региона.

Экспорт топлива будет восстановлен после окончания тщательной «проверки трубопроводов», указали в ведомстве.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции прогремели два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6: по информации Геологической службы США, первое из них случилось в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп. Второе землетрясение зафиксировали в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

Разрушительные последствия землетрясения также оказались в Сирии. Кроме того, толчки наблюдались в Грузии, Армении и ряде других стран.
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