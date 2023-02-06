Иракский Курдистан из-за землетрясения приостановил поставки нефти в Турцию

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции прогремели два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6: по информации Геологической службы США, первое из них случилось в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп. Второе землетрясение зафиксировали в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.