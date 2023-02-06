Фестиваль науки «NAUKA0+» пройдет на базе Марийского государственного университета

На площадке МарГУ соберутся региональные представители науки и технологий. Слоган фестиваля 2023 года — «Наука в приоритете!», сообщает ИА «МедиаПоток». На нем будут представлены самые разнообразные траектории выстраивания научной карьеры, а также направления, определяющие развитие республики, страны и мира в целом.