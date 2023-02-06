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Фестиваль науки «NAUKA0+» пройдет на базе Марийского государственного университета

Общество

На базе Марийского государственного университета пройдет XII научный фестиваль «NAUKA0+». Мероприятие будет посвящено Дню российской науки.

Фестиваль науки «NAUKA0+» пройдет на базе Марийского государственного университета

На площадке МарГУ соберутся региональные представители науки и технологий. Слоган фестиваля 2023 года — «Наука в приоритете!», сообщает ИА «МедиаПоток». На нем будут представлены самые разнообразные траектории выстраивания научной карьеры, а также направления, определяющие развитие республики, страны и мира в целом.

В программе фестиваля интерактивная выставка «Создавая будущее», лекторий «Великие тайны науки», интеллектуально-развлекательная игра «Знатоки науки», дискуссионные клубы и многое другое. Во второй части фестиваля пройдут мероприятия, посвященные Дню российской науки, отмечаемому 8 февраля.
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