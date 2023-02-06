Жители Гренландии ощутили толчки от землетрясения в Турции

Мощное землетрясение магнитудой в 7,4 балла произошло в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш. По предварительным данным жертвами природной стихии в Турции стали 912 человек, еще 5,3 тысячи человек получили ранения. В Сирии пострадали 1042 человека, еще 326 человек погибли. Власти ряда государств выразили свою поддержку пострадавшим странам и заявили о готовности направить своих спасателей в Турцию и Сирию.