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В Воронеже водитель-наркоман с каракалом в машине отбивался от полицейской погони фейерверками

Происшествия
В Воронеже водитель-наркоман с каракалом в машине отбивался от полицейской погони фейерверками

Водитель внедорожника обстрелял стражей порядка из фейерверка в Воронеже. Об инциденте в понедельник пишет Telegram-канал «112».

Все произошло утром 6 февраля. Сотрудники дорожной полиции пытались остановить водителя Toyota Land Cruiser из-за агрессивной езды. Ответом на законные требования инспекторов стал салют, который нарушитель запустил в стражей порядка. Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить мужчину.

Водителем оказался 36-летний местный житель, он находился под действием запрещенных веществ. В отношении злоумышленника составили несколько административных протоколов. В салоне внедорожника инспекторы обнаружили каракала, которого передали на временную передержку с местный зоопарк.
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