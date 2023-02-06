В Воронеже водитель-наркоман с каракалом в машине отбивался от полицейской погони фейерверками

Водитель внедорожника обстрелял стражей порядка из фейерверка в Воронеже. Об инциденте в понедельник пишет Telegram-канал «112».
Все произошло утром 6 февраля. Сотрудники дорожной полиции пытались остановить водителя Toyota Land Cruiser из-за агрессивной езды. Ответом на законные требования инспекторов стал салют, который нарушитель запустил в стражей порядка. Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить мужчину.
Водителем оказался 36-летний местный житель, он находился под действием запрещенных веществ. В отношении злоумышленника составили несколько административных протоколов. В салоне внедорожника инспекторы обнаружили каракала, которого передали на временную передержку с местный зоопарк.