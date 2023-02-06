Яна Чурикова сообщила, что основная часть диалогов наставников «Голоса» не попадает в эфир

Телеведущая Яна Чурикова призналась, что большая часть диалогов наставников шоу «Голоса» не попадает в эфир Первого канала. По ее словам, из-за этого у зрителя может сложиться неполноценное впечатление о судьях шоу.
Чурикова стала ведущей программы «Голос» в десятом сезоне. Таким образом, она заменила шоумена Дмитрия Нагиева.
По ее словам, из диалогов МакSим и Егора Крида вырезается много эпизодов. Зритель видит лишь часть их обсуждений и споров.
«Диалоги наставников гораздо длиннее, чем видит зритель в итоге», — поделилась она.
Кроме этого, журналистка похвалила наставников за умение найти подход к каждому юному конкурсанту. Свои мнением она поделилась в YouTube-шоу Fametime.