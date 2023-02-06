За границу меня не «тянет»: депутат Шубин поддержал инициативу запретить чиновникам выезжать из РФ

В интернете широко обсуждается инициатива — запретить государственным деятелям покидать территорию России во время проведения СВО на Украине. И судя по опроса среди граждан РФ, большинство поддерживает эту идею.
В инициативе было сказано, что посещение заграницы запрещено именно в развлекательных целях. Депутат Государственной Думы Игорь Шубин рассказал журналисту ФАН, что думает по поводу данной идеи.
«Я думаю, что это носит все-таки пока рекомендательный характер, так как запретить никто не может этой возможности, согласно Конституции. Мне, например, для себя лично и без каких-либо рекомендаций понято, что сейчас этого делать не нужно, потому что возможны любые провокации и прочее. И, честно говоря, не тянет туда вовсе после их отношения к нам», — заявил депутат.
Также депутат рассказал, что у него нет желания ездить за границу и укреплять их экономику. Шубин признался, что уже четвертый год путешествует по России и прекращать поездки не собирается.
«В прошлом году я побывал на Дальнем Востоке, на Кавказе. Планирую побывать на Камчатке. Поэтому не вижу необходимости ездить за рубеж. У нас огромная страна, где есть все, что только пожелает душа: есть что посмотреть, где отдохнуть, как развить себя. Так же я говорю и своим детям», — подытожил депутат.
Ранее депутат Сергей Алтухов в беседе с корреспондентом ФАН также поддержал инициативу и отметил, что внутренний туризм принесет экономическую пользу регионам страны.