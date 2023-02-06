Участники СВО назвали самых желанных артистов с концертами на передовой

Издание «CT News» опубликовало результаты опроса участников специальной военной операции (СВО) о тех артистах, кого они ждут с концертами.
Подобный опрос провел Телеграм-канал «Абзац». Выяснилось, что из огромной армии популярных российских исполнителей лишь относительно немногие удостоились высокой чести быть приглашенными с концертами на передовую в зону СВО, сообщает Top Day News.
Уточняется, что безусловным доверием и любовью у российских участников СВО пользуются Григорий Лепс и Юлия Чичерина. Также были упомянуты группы «Любэ» и ДДТ.