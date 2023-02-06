Читатели Haber7 высмеяли Шольца после слов о немецких танках на Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц в очередной раз подвергся критике из-за ситуации на украинской земле. Читатели Haber7 подняли на смех политика после его высказываний о танках.
Ранее Шольц заявил, что украинская армия не будет применять танки немецкого производства Leopard для осуществления атак по российским объектам. Он уточнил, что пришел с президентом Украины Владимиром Зеленским к консенсусу по этому вопросу. Эти слова настолько рассмешили турок, что они принялись предлагать свои варианты предназначения тяжелого вооружения.
«Немецкие танки, наверное, едут на пикник», — отметил турок.
«Их закупают для декорации», — написал другой.
«В парках, что ли, с танками будут фотографироваться?» — спросил еще один.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина в ближайшее время нет планов проводить переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом пишет Национальная служба новостей.