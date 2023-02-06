Читатели Haber7 высмеяли Шольца после слов о немецких танках на Украине

Ранее Шольц заявил, что украинская армия не будет применять танки немецкого производства Leopard для осуществления атак по российским объектам. Он уточнил, что пришел с президентом Украины Владимиром Зеленским к консенсусу по этому вопросу. Эти слова настолько рассмешили турок, что они принялись предлагать свои варианты предназначения тяжелого вооружения.