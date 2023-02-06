Российские волонтеры передали партию медикаментов для жителей Голопристанского района Херсонщины

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне участники миссии передали большую партию лекарственных препаратов и витаминов в территориальные ФАПы Железного порта в Голопристанском районе Херсонщины.
Помимо местных жителей, на территории Железного порта находится пункт временного размещения с сотнями эвакуированных из Херсона и правобережной части региона жителей. Большинство этих людей в условиях зимнего сезона испытывают острую потребность в лекарствах.
«С поставками медикаментов в последнее время возникли очень серьезные перебои. Местные жители сообщили нам о постоянных перебоях в поставках, которые влекут за собой отсутствие десятков наименований лекарств в аптеках, а также очень высокий уровень цен на них. Все это делает даже стандартное лечение для простых людей практически невозможным. Поэтому мы выражаем огромную благодарность волонтерам за своевременно оказанную помощь», — заявил глава поселковой администрации Владислав Никитенко.
По словам самих добровольцев, они передали для местных фельдшерско-акушерских пунктов Голопристанского районы противопростудные и противовирусные средства, препараты для лечения горла, болезней желудочно – кишечного тракта, сердечные и успокоительные препараты, лекарства для регулирования артериального давления, а также сильные обезболивающие, витамины и ряд других узкопрофильных медикаментов.
«Буквально на днях к нам поступило обращение, это произошло в прямом эфире, в ходе нашего интервью телеканалу «Таврия». Местная жительница позвонила на канал и сообщила о том, что в Голой пристани в фельдшерско – акушерских пунктах нет почти никаких медикаментов. Ни в самой Голой Пристани, ни в Железном порту, ни в соседних поселках. Мы достаточно оперативно отработали с Министерством здравоохранения области и сейчас передаем медикаменты главе местной администрации для того, чтобы он снабдил ими сельские ФАПы», — рассказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии в регионе Игорь Кастюкевич.
Напомним, гуманитарная миссия в Херсонской области с первых дней своей работы оказывает жителям региона содействие в вопросах здравоохранения. Так, в рамках миссии медицинская помощь была оказана 17 тысячам граждан, при этом 25 тяжело больных детей были отправлены на лечение в ведущие клиники России. Также волонтеры доставили и передали в медучреждения Херсонщины более 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Медикаментозными наборами были обеспечены 55 поселковых фельдшерско – акушерских пункта.
Кроме того, волонтеры постоянно, в ежедневном режиме оказывают помощь и поддержку не только российским военным, но и жителям районных центров и небольших сел Херсонкой области. Добровольцы доставляют мирным жителям продукты, средства гигиены, наборы для школьников и новорожденных. Кроме того, в ближайшее время волонтеры миссии намерены закрывать потребности эвакуированных из Херсона жителей — не только в медикаментах и оборудовании, но и в книгах, спортинвентаре, а также оказывать им любую другую помощь.