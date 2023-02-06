Российские волонтеры передали партию медикаментов для жителей Голопристанского района Херсонщины

Кроме того, волонтеры постоянно, в ежедневном режиме оказывают помощь и поддержку не только российским военным, но и жителям районных центров и небольших сел Херсонкой области. Добровольцы доставляют мирным жителям продукты, средства гигиены, наборы для школьников и новорожденных. Кроме того, в ближайшее время волонтеры миссии намерены закрывать потребности эвакуированных из Херсона жителей — не только в медикаментах и оборудовании, но и в книгах, спортинвентаре, а также оказывать им любую другую помощь.