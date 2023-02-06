Российская телеведущая Гузеева опровергла слухи о своей эмиграции

Телеведущая Лариса Гузеева недавно улетела с мужем в Израиль. После этого некоторые поклонники решили, что дама уехала за рубеж на ПМЖ. Об этом даже сообщили на одном из информационных порталов. Однако сама туристка опровергла эту информацию.
Как пишет «Вечерний курьер», на обвинение своих подписчиков в измене Родине телевизионная ведущая ответила гневной тирадой в одной из соцсетей. Спикер обратилась к пользователям, которые сравнили ее поступок с поступком певицы Пугачевой и отметила, что навсегда покидать любимую страну она не собирается, и отправилась всего только отдохнуть в отпуск. При этом Гузеева усилила свой эмоциональный посыл оппонентам посредством не самых лестных выражений в их адрес.
Также артистка уточнила, что ее обращение не касается всех ее подписчиков и журналистов, а только тех, кто позволил себе высказать в адрес ведущей обвинения в недостаточной привязанности к России.