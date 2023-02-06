Российская телеведущая Гузеева опровергла слухи о своей эмиграции

Как пишет «Вечерний курьер», на обвинение своих подписчиков в измене Родине телевизионная ведущая ответила гневной тирадой в одной из соцсетей. Спикер обратилась к пользователям, которые сравнили ее поступок с поступком певицы Пугачевой и отметила, что навсегда покидать любимую страну она не собирается, и отправилась всего только отдохнуть в отпуск. При этом Гузеева усилила свой эмоциональный посыл оппонентам посредством не самых лестных выражений в их адрес.