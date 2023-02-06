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Полковник Макгрегор: продолжение конфликта на Украине может привести к распаду НАТО

Армия
Полковник Макгрегор: продолжение конфликта на Украине может привести к распаду НАТО

НАТО ждет распад, если в ближайшее время не будут начаты переговоры по Украине, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что военно-политический блок создавался как оборонительный альянс. Однако с 90-х годов прошлого века американцы используют НАТО в качестве наступательного оружия.

«И если мы все больше будем давить на НАТО, то альянс развалится», — объяснил Макгрегор.

Ранее МИД Палестины призвал страны Североатлантического альянса прекратить поставки тяжелых вооружений Украине, передает RT.
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