НАТО ждет распад, если в ближайшее время не будут начаты переговоры по Украине, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что военно-политический блок создавался как оборонительный альянс. Однако с 90-х годов прошлого века американцы используют НАТО в качестве наступательного оружия.
«И если мы все больше будем давить на НАТО, то альянс развалится», — объяснил Макгрегор.
Ранее МИД Палестины призвал страны Североатлантического альянса прекратить поставки тяжелых вооружений Украине, передает RT.