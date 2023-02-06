Актер Вячеслав Гришечкин опроверг информацию о госпитализации

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг информацию о своей госпитализации и назвал враньем новости об инфаркте. Звезда сериала «Солдаты» заявила, что чувствует себя хорошо.
«Не знаю, откуда пошла информация, что меня якобы госпитализировали. Все вранье. Я жив-здоров, чего и всем желаю», — отметил Гришечкин «360».
Он также рассказал, что перенес инфаркт три года назад. Тогда актеру делали стент сосудов, но все страшное осталось позади. Недавно в Сети появилась информация, что Гришечкин госпитализирован с подозрением на инфаркт.