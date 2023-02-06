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Актер Виктор Цымбал скончался на 74-м году жизни

Общество
Актер Виктор Цымбал скончался на 74-м году жизни

Заслуженный артист России Виктор Цымбал скончался 6 февраля. Ему было 73 года.

О смерти артиста сообщили в пресс-службе Российского академического Молодежного театра (РАМТ). Что стало причиной кончины Цымбала, остается неизвестным. О дате и времени прощания будет объявлено позже.

«Светлая вам память, Виктор Александрович! Спасибо за любовь и преданность Молодежному театру. Помним! Скорбим!» — говорится в сообщении РАМТ.

Артист проработал в театре более 40 лет. За эти годы он сыграл более полусотни ролей. С 2000 года Цымбал был помощником художественного руководителя театра по труппе.
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