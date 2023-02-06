Генпрокурор РФ Краснов потребовал признать объединение «Легион «Свобода России» террористами

Руководитель российской Генпрокуратуры Игорь Краснов обратился в суд с иском, в котормо потребовал признать террористическим и запретить в РФ украинский «Легион «Свобода России». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Уточняется, что легион был образован на территории соседнего государства с целью подорвать основы конституционного строя России, свергнуть власть в стране, в том числе через совершение террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества.
Напомним, в сентябре прошлого года оперативники пришли с обысками к модератору Telegram-канала «Легион «Свобода России». По данным следствия, консультантом легиона выступал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в России физлицом-иноагентом).