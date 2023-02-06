Врач Эль-Модир предостерег от тихого рака кишечника

По словам Эль-Модира, именно так обстоит дело в случае с раком кишечника. Его симптомы маскируются под обычные сбои в работе пищеварительного тракта. Между тем, если боли в животе, спазмы и вздутия приобретают системный характер, стоит пройти обследование у онколога. Как отметил Эль-Модир, с возрастом риск развития рака кишечника резко увеличивается, сообщает LIVE24.