Врач Эль-Модир предостерег от тихого рака кишечника

Издание Express опубликовало мнение доктора Ахмеда Эль-Модира о коварной разновидности онкологии, которая развивается тихо и долго не дает о себе знать.
По словам Эль-Модира, именно так обстоит дело в случае с раком кишечника. Его симптомы маскируются под обычные сбои в работе пищеварительного тракта. Между тем, если боли в животе, спазмы и вздутия приобретают системный характер, стоит пройти обследование у онколога. Как отметил Эль-Модир, с возрастом риск развития рака кишечника резко увеличивается, сообщает LIVE24.
Так, в 90% случаев онр проявляется у людей старше 60 лет. Неблагоприятная наследственность (наличие рака кишечника у родственников) тоже должна насторожить. Снижает риск заболевания отказ от курения, алкоголя, а также соблюдение нейтральной диеты и активный образ жизни.