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Спортивные мероприятия приостановили в Турции из-за землетрясений

Спорт
Спортивные мероприятия приостановили в Турции из-за землетрясений

Проведение всех спортивных мероприятий в Турции приостановлено из-за землетрясений, сообщил министр молодежи и спорта республики Мехмет Касапоглу.

Такое решение, по его словам, было принято «до дальнейшего уведомления». Касапоглу в соцсетях добавил, что все подразделения находятся в состоянии боевой готовности при координации Управления ЧС Турции.

Мощное землетрясение произошло ранним утром на юге Турции. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате случившегося погибли свыше 900 человек. Спасатели продолжают вытаскивать раненых из-под завалов. Под обломками находят уцелевших детей и животных.
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