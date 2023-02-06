Спортивные мероприятия приостановили в Турции из-за землетрясений

Проведение всех спортивных мероприятий в Турции приостановлено из-за землетрясений, сообщил министр молодежи и спорта республики Мехмет Касапоглу.
Такое решение, по его словам, было принято «до дальнейшего уведомления». Касапоглу в соцсетях добавил, что все подразделения находятся в состоянии боевой готовности при координации Управления ЧС Турции.
Мощное землетрясение произошло ранним утром на юге Турции. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате случившегося погибли свыше 900 человек. Спасатели продолжают вытаскивать раненых из-под завалов. Под обломками находят уцелевших детей и животных.