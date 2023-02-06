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Жители Абхазии и Армении ощутили подземные толчки

Общество
Жители Абхазии и Армении ощутили подземные толчки

Подземные толчки в понедельник днем ощутили жители Армении, заявили местные спасатели.

По их данным, в Ереване фиксировалось землетрясение силой три балла, а в Гюмри — силой три — четыре балла. Как уточняет агентство «Апсныпресс», подземные толчки также почувствовали жители Абхазии.

Утреннее землетрясение в Турции отозвалось в Северной и Южной Осетии, Чечне и Грузии. Как рассказал РИА Новости представитель Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки низкого энергетического класса были незаметны для людей.

Напомним, около часа назад турецкие СМИ сообщили о новом землетрясении, которое произошло в центральной части страны.
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