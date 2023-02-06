Суконкин назвал Польшу опытным зачинщиком вооруженных конфликтов

Польша является старым и опытным зачинщиком вооруженных конфликтов, ее территория часто становилась объектом раздора европейских стран. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.
В интервью NEWS.ru он прокомментировал слова премьер-министра республики Матеуша Моравецкого о том, что может начаться третья мировая война, если Россия не выведет армию из Украины.
«В Варшаве понимают, что с Польши спросят после победы РФ и достижения целей СВО за поставки оружия Киеву, за такие заявления, поэтому Моравецкий заговорил о третьей мировой войне. А спрашивать будут серьезно. И не только их, возможно, и Прибалтику», — сказал Суконкин.
Эксперт добавил, что польские власти также начинают понимать, что все их старания по борьбе с Россией не приносят результатов, а потери НАТО в зоне спецоперации только растут.
Ранее минобороны Канады сообщило, что в Польшу прибыли танки Leopard 2 для дальнейших поставок на Украину, передает RT.