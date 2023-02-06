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Этери Тутберидзе награждена Орденом Александра Невского

Общество
Этери Тутберидзе награждена Орденом Александра Невского

Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе наградили Орденом Александра Невского.

Тутберидзе наградили за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в столице Китая. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Ордена удостоились Павел Буре, являющийся представителем ФХР по международным вопросам, и Владимир Славский — вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
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