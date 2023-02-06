Венедиктова жалко — один отдувается: Пригожин о решении суда по иску к бывшему главреду «Эха Москвы»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин высказался об отказе Пресненского суда Москвы пересматривать его иск к бывшему главреду издания «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову✱ (признан в РФ иноагентом).
Предприниматель заявил, что данное решение было принято в связи с «невероятной консолидацией общества», не принимающего либеральный курс. Он выразил сочувствие к журналисту, «отдувающемуся» за свою редакцию.
«Я думаю, что отказ связан с невероятной консолидацией общества, которая отторгает либеральную антироссийскую угрозу. Хотя Венедиктова, конечно, жалко. Все разбежались, а он один за них отдувается», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Речь идет о деле против Венедиктова, назвавшего предпринимателя «хозяином ЧВК "Вагнер"». В августе 2022 года суд частично удовлетворил иск Пригожина о защите, чести и достоинства. Однако позже бизнесмен признал, что действительно в 2014 году создал частную военную компанию, в связи с чем адвокат Венедиктова попросил суд пересмотреть решение. 6 февраля 2023 года Пресненский суд Москвы в этом заявлении отказал.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами