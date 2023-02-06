Венедиктова жалко — один отдувается: Пригожин о решении суда по иску к бывшему главреду «Эха Москвы»

Речь идет о деле против Венедиктова, назвавшего предпринимателя «хозяином ЧВК "Вагнер"». В августе 2022 года суд частично удовлетворил иск Пригожина о защите, чести и достоинства. Однако позже бизнесмен признал, что действительно в 2014 году создал частную военную компанию, в связи с чем адвокат Венедиктова попросил суд пересмотреть решение. 6 февраля 2023 года Пресненский суд Москвы в этом заявлении отказал.