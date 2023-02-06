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Британские ученые рассказали, сколько калорий тратит человек на уборку кухни

Общество
Британские ученые рассказали, сколько калорий тратит человек на уборку кухни

Уборка кухни помогает сжечь калории эффективнее, чем занятия танцами. К такому выводу пришли аналитики британской компании Homeaglow. Они рассказали, как сделать уборку дома более полезной для здоровья.

Специалисты утверждают, что уборка кухни помогает сжечь около 276 калорий, в то время как занятия танцами сжигают лишь 219 калорий. Уборка ванной и спальной комнаты помогает сжечь дополнительные 327 калорий, сообщает издание Daily Mail.

Пользу от уборки можно значительно увеличить, если сочетать ее с выполнением небольших физических упражнений, отмечают аналитики. В частности они советуют приседать во время очистки стекол, задерживая положение тела в приседе. Это поможет сжечь дополнительные калории.
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