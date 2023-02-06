Отсутствие бюджета вынуждает ВСУ резко ограничить «боевые» выплаты

Более «продвинутые» командиры тезис «только за период выполнения специальных и боевых задач» трактуют буквально, считая этот промежуток времени посуточно. То есть если какая-то рота была выведена на линию боевого соприкосновения, и так случилось, что в течение месяца ее, допустим, ни разу не обстреляли, и вообще на фронте было тихо, и это зафиксировано в соответствующих отчетных документах, то и получается, что нет никаких оснований выплачивать военнослужащим дополнительное вознаграждение. Здесь мы видим, насколько важно для такого командира «сохранять на фронте тишину», хотя бы в ее «бумажном выражении». Соответственно, даже если в течение прошедшего месяца были людские потери, сами по себе говорящие о боевой активности, то, скорее всего, эти погибшие будут записаны в пропавшие без вести, чтобы «не нарушать отчетность». То есть в подобных случаях командиры заинтересованы не признавать факт потерь, если они были. И все шито-крыто, можно не платить на «законном» уровне.