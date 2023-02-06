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Актер Сергей Пускепалис удостоен Ордена мужества посмертно

Общество
Актер Сергей Пускепалис удостоен Ордена мужества посмертно

Заслуженный артист России Сергей Пускепалис, погибший в ДТП на Ярославской трассе, посмертно удостоен Ордена мужества.

Об этом сообщает РИА Новости. Известный артист погиб в ДТП 20 сентября на 57-м году жизни. Он приобрел за свой счет фургон, загрузил гуманитарной помощью и вез его в Донбасс, чтобы передать военным. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Пускепалис на протяжении многих лет помогал жителям региона. Актера похоронили на городском кладбище в Железноводске рядом с родителями.
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