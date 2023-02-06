Саша Круглова получила благодарность от премии «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта»

Певица и общественный деятель Саша Круглова и ее коллега Екатерина Лиман получили благодарность от Всероссийской премии «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта» за представление культурно-патриотического проекта и активную общественную работу.
Об этом сообщила ФАН пиар-директор артистки Анна Кружель. Во время мероприятия награды получили люди разных профессий, в том числе журналисты, поэты и врачи. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с речью. Совет Премии возглавил Герой Российской Федерации Алексей Романов.
Проект «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта» объединяет более 2000 фондов-участников, волонтеров, политиков и общественных деятелей. Премия вручается в третий раз. В этом году она была посвящена помощникам российских военных — бойцам невидимого фронта.
Экспертами выступили известные писатели, спортсмены и артисты, среди них Народный артист России, актер Александр Михайлов и артист балета Сергей Полунин.