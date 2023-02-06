Саша Круглова получила благодарность от премии «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта»

Об этом сообщила ФАН пиар-директор артистки Анна Кружель. Во время мероприятия награды получили люди разных профессий, в том числе журналисты, поэты и врачи. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с речью. Совет Премии возглавил Герой Российской Федерации Алексей Романов.