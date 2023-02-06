Климов объяснил реакцию российского общества на спецоперацию ВС РФ

Боевые действия для современного представителя российского общества являются худшей из возможных перспектив, что связано с воспитанием людей, считает петербургский и американский художник, креативный директор кино Людвиг Климов.
В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» он отметил, что россиянам трудно представить себя на передовой. Именно поэтому многие решили покинуть страну.
«Когда ты себя можешь представить на месте этого рядового, который был айтишником, художником, музыкантом, который идет на передовую. Почему такое количество людей побежало? Побежало просто обычных людей, испугались», — сказал Климов.
Такие тенденции он сравнил с ситуацией в Донбассе, где люди годами были вынуждены жить в условиях боевых действий.