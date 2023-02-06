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Симоньян заявила, что в домах жителей Адлера качались люстры из-за землетрясения в Турции

Общество
Симоньян заявила, что в домах жителей Адлера качались люстры из-за землетрясения в Турции

Жители Адлера Краснодарского края сообщили, что в их домах качались люстры из-за мощного землетрясения, произошедшего в Турции.

В основном незначительные последствия подземных толчков ощутили люди, проживающие недалеко от южной границы с Грузией. Об этом сообщила журналист Маргарита Симоньян.

«Адлерские, кто ближе к границе, пишут мне, что в домах люстры качало сегодня. Отголоском», — написала она в своем Telegram-канале.

Новые землетрясения ранее привели к проблемам с интернетом в Турции. Президент страны Реджеп Эрдоган, в свою очередь, сообщил о многочисленных разрушениях домов и жертвах.
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