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Захарова опубликовала видеокадры последствий землетрясения в Багдаде

Политика
Захарова опубликовала видеокадры последствий землетрясения в Багдаде

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова поделилась видеокадрами последствий землетрясения в иракском государстве.

Напомним, что подземные толчки 6 февраля были зафиксированы на территории Сирии и Турции. Это привело к многочисленным жертвам и серьезным повреждениям. По информации Захаровой, землетрясения происходили и в Багдаде, где она вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым находится с рабочим визитом. Видео с места событий дипломат разместила в своем Telegram-канале.

«Дневное землятресение в Багдаде вывело из равновесия тяжелые люстры в административных зданиях», — подписала она видео.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения более 900 человек скончались в Турции. Такой информацией поделился лидер этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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