Захарова опубликовала видеокадры последствий землетрясения в Багдаде

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова поделилась видеокадрами последствий землетрясения в иракском государстве.
Напомним, что подземные толчки 6 февраля были зафиксированы на территории Сирии и Турции. Это привело к многочисленным жертвам и серьезным повреждениям. По информации Захаровой, землетрясения происходили и в Багдаде, где она вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым находится с рабочим визитом. Видео с места событий дипломат разместила в своем Telegram-канале.
«Дневное землятресение в Багдаде вывело из равновесия тяжелые люстры в административных зданиях», — подписала она видео.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения более 900 человек скончались в Турции. Такой информацией поделился лидер этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.