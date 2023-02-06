Захарова опубликовала видеокадры последствий землетрясения в Багдаде

Напомним, что подземные толчки 6 февраля были зафиксированы на территории Сирии и Турции. Это привело к многочисленным жертвам и серьезным повреждениям. По информации Захаровой, землетрясения происходили и в Багдаде, где она вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым находится с рабочим визитом. Видео с места событий дипломат разместила в своем Telegram-канале.