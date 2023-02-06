Глава полиции Буркина-Фасо проинспектировал работу правоохранительных органов в Восточном регионе

Уагадугу, 6 февраля. Главный комиссар полиции Буркина-Фасо Махамаду Сана проинспектировал силовиков Восточного региона республики.
Чиновник встретился с губернатором провинции и начальниками подразделений правоохранительных органов. Подчиненные доложили Сана о состоянии безопасности на территории субъекта.
Главный комиссар полиции выслушал доклады руководителей административных округов и пообещал сделать все возможное, чтобы решить возникшие трудности.
После встречи с представителями региона Сана осмотрел помещения казарм 34-го эскадрона жандармерии. Чиновник поблагодарил силовиков за их примерную службу и проявленное мужество в борьбе с терроризмом.
Ранее глава полиции Буркина-Фасо вместе с подчиненными посетил подразделения стражей порядка, расположенных в лагерях беженцев рядом с Уагадугу. Делегация ознакомилась с условиями жизни сотрудников правоохранительных органов.
Комиссар высоко оценил состояние казарменных помещений. Вместе с тем Сана поручил исправить недостатки, выявленные в ходе инспекции.