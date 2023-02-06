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Сирийские больницы переполнены пострадавшими в результате землетрясения пациентами

Общество
Сирийские больницы переполнены пострадавшими в результате землетрясения пациентами

Медицинские учреждения Сирии с трудом справляются с наплывом людей, пострадавших в результате мощного землетрясения. Сотрудники больниц вынуждены размещать некоторых пациентов прямо на полу.

Практически все палаты в сирийских больницах переполнены пострадавшими. Медицинский персонал работает без перерывов, чтобы оказать всем нуждающимся помощь. Подчеркивается, что значительная часть пациентов находится в тяжелом состоянии.

Землетрясение в Сирии и Турции произошло в понедельник, 6 февраля. Согласно предварительным данным, в результате землетрясения в Сирии погиб 371 человек, еще 1089 человек пострадали.
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