Захарова всего одной фразой описала форму западного правления после призывов США по TikTok

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова всего одной фразой описала форму западного правления. Об этом стало известно 6 февраля.
Ранее член американского сената от Демократической партии Майкл Беннет призвал Apple и Google убрать из своих магазинов приложений социальную сеть TikTok. По его мнению, эта платформа, принадлежащая китайской компании, представляет угрозу нацбезопасности Соединенных Штатов Америки.
«Вот она либеральная диктатура во всей красе — вседозволенность и уничтожение неподвластного ей», — заявила Захарова.
Соответствующее заявление официальный представитель Министерства иностранных дел опубликовала в своем Telegram-канале.