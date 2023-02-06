Захарова всего одной фразой описала форму западного правления после призывов США по TikTok

Ранее член американского сената от Демократической партии Майкл Беннет призвал Apple и Google убрать из своих магазинов приложений социальную сеть TikTok. По его мнению, эта платформа, принадлежащая китайской компании, представляет угрозу нацбезопасности Соединенных Штатов Америки.