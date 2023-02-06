MWM: немецкие Leopard 1 станут наименее боеспособными танками на вооружении ВСУ

Отмечается, что Leopard 1 имеет довольно слабое орудие, которое может стрелять только снарядами калибра 105 миллиметров. Проблема в том, у Украины нет таких боеприпасов. При этом даже на Западе их найти сложно, потому что страны НАТО давно перешли на 120-миллиметровые танковые пушки.