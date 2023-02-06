MWM: немецкие Leopard 1 станут наименее боеспособными танками на вооружении ВСУ

Германия собирается поставить Украине 88 танков Leopard 1, однако эти машины считаются устаревшими и не помогут ВСУ изменить ситуацию на фронте, пишет Military Watch Magazine (MWM).
В публикации отмечается, что Leopard 1 были приняты на вооружение бундесвера в 1965 году, но никогда не участвовали в боях с равным по силе противником. По словам экспертов, обещанные Украине немецкие боевые машины станут самыми старыми и наименее боеспособными в бронетанковых силах ВСУ.
Отмечается, что Leopard 1 имеет довольно слабое орудие, которое может стрелять только снарядами калибра 105 миллиметров. Проблема в том, у Украины нет таких боеприпасов. При этом даже на Западе их найти сложно, потому что страны НАТО давно перешли на 120-миллиметровые танковые пушки.
Ранее сообщалось, что у западных стран возникнут проблемы с переброской танков на Украину, пишет RT.