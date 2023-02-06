Двое детей попали под колеса машин за выходные в Тюмени

За минувшие выходные в Тюмени в ДТП получили травмы 11 человек, один погиб. Среди пострадавших двое детей.
Автомобиль «Хендэ» сбил семилетнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает сетевое издание «МегаТюмень». Водитель машины объяснил, что не успел вовремя затормозить из-за скользкой дороги.
Во втором дорожном инциденте пострадал 11-летний школьник. Возвращаясь после прогулки домой, он перебегал улицу на красный сигнал светофора и угодил под машину. Ребенок получил серьезную травму ноги. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять обстоятельства обоих ДТП.