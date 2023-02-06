Двое детей попали под колеса машин за выходные в Тюмени

Во втором дорожном инциденте пострадал 11-летний школьник. Возвращаясь после прогулки домой, он перебегал улицу на красный сигнал светофора и угодил под машину. Ребенок получил серьезную травму ноги. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять обстоятельства обоих ДТП.