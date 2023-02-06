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Двое детей попали под колеса машин за выходные в Тюмени

Происшествия

За минувшие выходные в Тюмени в ДТП получили травмы 11 человек, один погиб. Среди пострадавших двое детей.

Двое детей попали под колеса машин за выходные в Тюмени

Автомобиль «Хендэ» сбил семилетнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает сетевое издание «МегаТюмень». Водитель машины объяснил, что не успел вовремя затормозить из-за скользкой дороги.

Во втором дорожном инциденте пострадал 11-летний школьник. Возвращаясь после прогулки домой, он перебегал улицу на красный сигнал светофора и угодил под машину. Ребенок получил серьезную травму ноги. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять обстоятельства обоих ДТП.
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