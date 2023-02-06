Новые землетрясения привели к проблемам с интернетом в Турции

Перебои с интернетом наблюдаются в Турции после новых землетрясений на территории республики. Об этом свидетельствуют данные портала Netblocks.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил о многочисленных разрушениях домов на юго-востоке страны из-за землетрясения. Впоследствии выяснилось, что в республике из-за подземных толчков начались проблемы с интернетом.
Ранее глава турецкого государства сообщил, что в результате землетрясения погибли свыше 900 человек. Травмы получили более пяти тысяч жителей. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов и оказывать им помощь. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что готов помочь пострадавшим регионам.