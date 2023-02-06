Суточное число заболевших COVID-19 в Петербурге перевалило за тысячу

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 1007 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель стал самым высоким с начала 2023 года. Госпитализация понадобилась 49 пациентам, еще 395 человек полностью выздоровели. Жертвами пандемии COVID-19 стали девять петербуржцев.