Суточное число заболевших COVID-19 в Петербурге перевалило за тысячу

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по числу россиян, заразившихся коронавирусом за сутки. Санкт-Петербург занял второе место по данному показателю, уступив Москве.
Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 1007 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель стал самым высоким с начала 2023 года. Госпитализация понадобилась 49 пациентам, еще 395 человек полностью выздоровели. Жертвами пандемии COVID-19 стали девять петербуржцев.
Всего с момента начала пандемии в Северной столице было выявлено 1 850 471 случаев заражения коронавирусом, 36 984 пациентов скончались. Губернатор Александр Беглов утверждает, что ситуация с распространением COVID-19 находится под контролем, однако данные оперативного штаба свидетельствуют об обратном.