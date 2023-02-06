Семейство нутрий поселилось в мужском монастыре под Москвой

В Николо-Угрешском монастыре в городе Дзержинский поселилось семейство нутрий. Животные устроили себе домик на территории храма. Привезли их сюда посетители монастыря.
В прошлом сезоне животные дали потомство: семь маленьких особей. Необычное семейство привлекает внимание не только священнослужителей, но и посетителей монастыря. По словам игумена Рафаиля, прихожане жертвуют деньги на корм для нутрий.
«Они (гости. — Прим. Ред) находят такое душевное успокоение на территории обители, потому что можно пойти помолиться, можно пойти в храм поставить свечу, а можно просто походить, наслаждаться той природой, которую Господь создал», — рассказал священник.
Помимо нутрий, на территории храма живут олени, павлины, лебеди, овцы и ослы. Практически все звери обитают у пруда и прекрасно себя чувствуют.