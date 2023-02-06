Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент России разрешил «СИБУРу» выкупить долю Solvay в СП «РусВинил»

Экономика
Президент России разрешил «СИБУРу» выкупить долю Solvay в СП «РусВинил»

Президент России Владимир Путин позволил «СИБУРу» выкупить долю Solvay в совместном предприятии «РусВинил». Глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Размер приобретенной «СИБУРом» доли в «РусВинил» составит 50%, следует из документа.

В 2022 года «СИБУР» сумел сохранить производственные показатели наиболее близко к плановым, несмотря на проблемы с доступом к оборудованию, технологиям и некоторым зарубежным компонентам. Об этом ранее сообщал член правления — исполнительный директор компании Сергей Комышан.
путин сибур solvay русвинил
Военкоры ФАН
Лучшие в аду