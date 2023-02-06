Президент России разрешил «СИБУРу» выкупить долю Solvay в СП «РусВинил»

Президент России Владимир Путин позволил «СИБУРу» выкупить долю Solvay в совместном предприятии «РусВинил». Глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Размер приобретенной «СИБУРом» доли в «РусВинил» составит 50%, следует из документа.
В 2022 года «СИБУР» сумел сохранить производственные показатели наиболее близко к плановым, несмотря на проблемы с доступом к оборудованию, технологиям и некоторым зарубежным компонентам. Об этом ранее сообщал член правления — исполнительный директор компании Сергей Комышан.