Путин назначил экс-главу МВД Нургалиева первым замсекретаря Совета безопасности России

Новым первым заместителем секретаря Совета безопасности России стал Рашид Нургалиев. Решение назначить политика на вакантную должность принял президент РФ Владимир Путин.
Напомним, что ранее этот пост занимал Юрий Аверьянов. 1 февраля 2023 года он был уволен.
«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе главы государства.
Нургалиев на протяжении почти восьми лет работал в должности министра внутренних дел страны. Он возглавлял ведомство с 2004 по 2012 год.