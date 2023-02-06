Энергетическая инфраструктура Турции сильно пострадала из-за землетрясения

К текущему моменту в стране зафиксированы повреждения как на линиях электропередачи, так и на газопроводах. Одним из наиболее серьезных ущербов стало повреждение магистрали в районе Тюркоглу, расположенной вблизи эпицентра: эта линия является главным путем транзита природного газа в Мараш, Газиантеп, Хатай и Килис.