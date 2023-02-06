Некоторым коллегам пора вернуться в реальный мир: депутат Алтухов про запрет чиновникам выезжать за границу

Недавно была анонсирована законодательная инициатива, которая запрещает чиновникам и депутатам покидать пределы Российской Федерации, пока не закончится специальная военная операция. СМИ провели опрос среди граждан страны, результаты которого показали, что большинство граждан поддерживает данную инициативу.
Речь идет о запрете именно на поездки в развлекательных целях. Дипломатические командировки и рабочие перелеты под ограничения, согласно инициативе, не попадают.
Депутат Государственной думы Сергей Алтухов в беседе с корреспондентом ФАН также поддержал предложение и отметил, что внутренний туризм принесет экономическую пользу регионам страны.
«Не рассматриваю инициативу по ограничению выезда за границу, как какое-то ущемление прав депутатов – это взвешенное решение. Некоторым коллегам пора вернуться в реальный мир. Уже почти год идет специальная военная операция – наши ребята каждый день рискуют жизнью, мы принимаем серьезные усилия для преодоления экономических санкций, идет большой поток гражданских беженцев. Не до отдыха и развлечений уже давно всем», — заявил депутат.
Алтухов также отметил, что сам предпочитает отдыхать на нашем черноморском побережье. В избирательный округ политика входят прекрасные курорты Туапсинского района, Геленджика, Новороссийска.
Депутат подчеркнул, что это идеальные места для тех, кому просто необходимо сменить обстановку. Он считает, что такой отдых поможет экономике региона, а это новые школы, больницы, дороги, очистные сооружения.
Ранее депутат Гурулев также поддержал инициативу запретить выезд чиновникам за пределы РФ.