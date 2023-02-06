IIAF разрешила шести россиянам выступать в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IIAF) разрешила шести россиянам выступать на мировых и континентальных первенствах под нейтральными флагами. Спортсмены получат возможность принимать участие в чемпионатах мира и Европы.
Среди тех, кто получил нейтральный статус, числятся: прыгуны в высоту Никита Курбанов, Никита Анищенков, прыгуны в длину Данил Чечела, Артем Чермошанский, ходок Максим Пянзин и бегунья Марина Ковалева. Вышеперечисленные атлеты подавали заявки на получение нейтрального статуса еще в 2022 году, передает ТАСС.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявлял, что российские и белорусские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Атлетам для этого придется пройти ужесточенный допинг-контроль.