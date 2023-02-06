ФАН узнал подробности предстоящей ампутации ноги фигуриста Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона в парных танцах на льду Романа Костомарова вызывает все больше опасений. Сообщалось, что уже решается вопрос об ампутации фигуристу ноги по колено. Источник ФАН внес ясность в сложившуюся ситуацию.