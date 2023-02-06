ФАН узнал подробности предстоящей ампутации ноги фигуриста Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона в парных танцах на льду Романа Костомарова вызывает все больше опасений. Сообщалось, что уже решается вопрос об ампутации фигуристу ноги по колено. Источник ФАН внес ясность в сложившуюся ситуацию.
По его словам, речь идет о левой стопе Костомарова, которая уже практически отделилась от ноги спортсмена.
«Начались процессы, которые предшествуют гангрене. Они идут в стопе и нижней части голени левой ноги. Пока идут консилиумы врачей, и родные решают, как быть», — отметил он.
Информация, что фигуристу грозит ампутация ноги, появилась уже давно. При этом врачи не решаются оперировать Костомарова в силу его тяжелого состояния и ждут благоприятного момента.