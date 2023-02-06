Захарова сообщила о новой волне землетрясений в Багдаде

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова поделилась довольно мрачной информацией из Ирака.
Напомним, что в ночь на 6 февраля, а также днем в Турции и Сирии произошли сильные землетрясения. Это привело к огромному количеству человеческих жертв и значительным разрушениям.
Утром Захарова в своем Telegram-канале рассказала, что толчки также ощущались в Багдаде, где российская делегация находится с официальным визитом. Уже ближе к обеду дипломат сообщила новую информацию.
«В Багдаде опять ощущалось землятресение», — написала дипломат.
Напомним, что в 13:24 по московскому времени на территории турецкого государства было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,8 баллов.