Жители грузинского Батуми ощутили толчки от мощного землетрясения в Турции

Сильное землетрясение произошло в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля. Как утверждает президент Туреции Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым мощным с 1939 года. Число жертв природной стихии превысило 900 человек, еще 5 тысяч человек пострадали. Отмечается, что землетрясение магнитудой в 4 балла также было зафиксировано на армяно-грузинской границе.