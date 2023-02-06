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Жители грузинского Батуми ощутили толчки от мощного землетрясения в Турции

Общество
Жители грузинского Батуми ощутили толчки от мощного землетрясения в Турции

Подземные толчки от масштабного землетрясения, прошедшего в Турции, ощущались в грузинском Батуми. Об этом свидетельствуют видеозаписи, опубликованные жителями города в социальных сетях.

Жители высотных домов Батуми утверждают, что из-за подземных толчков в их квартирах качались люстры и мебель. Кроме того, они ощутили явное дрожание стен. О пострадавших от толчков на территории Грузии гражданах не сообщалось.

Отголоски случившихся после 13:00 землетрясений ощущались не только в Грузии, но и в ряде регионов России. В частности об этом заявили жители Чеченской Республики и Северной Осетии.

Сильное землетрясение произошло в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля. Как утверждает президент Туреции Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым мощным с 1939 года. Число жертв природной стихии превысило 900 человек, еще 5 тысяч человек пострадали. Отмечается, что землетрясение магнитудой в 4 балла также было зафиксировано на армяно-грузинской границе.
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