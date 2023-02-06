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Суд в Москве продлил Раковой срок запрета определенных действий по уголовному делу

Происшествия
Суд в Москве продлил Раковой срок запрета определенных действий по уголовному делу

Решением Тверского районного суда Москвы бывшей замглавы Минпросвещения России Марине Раковой был продлен запрет определенных действий до 9 марта. Об этом пишет РЕН ТВ.

Помимо Раковой, аналогичная мера была принята в отношении ее гражданского супруга Артура Стеценко и ректору «Шанинки» Сергею Зуеву.

Напомним, Ракова проходит по уголовному делу о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». По данным следствия, ущерб составил 50 млн рублей. Деньги были похищены при реализации государственных контрактов в сфере образования, заключенных при участии бывшей чиновницы в 2019 году.
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