Суд в Москве продлил Раковой срок запрета определенных действий по уголовному делу

Решением Тверского районного суда Москвы бывшей замглавы Минпросвещения России Марине Раковой был продлен запрет определенных действий до 9 марта. Об этом пишет РЕН ТВ.
Помимо Раковой, аналогичная мера была принята в отношении ее гражданского супруга Артура Стеценко и ректору «Шанинки» Сергею Зуеву.
Напомним, Ракова проходит по уголовному делу о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». По данным следствия, ущерб составил 50 млн рублей. Деньги были похищены при реализации государственных контрактов в сфере образования, заключенных при участии бывшей чиновницы в 2019 году.