Суд в Москве продлил Раковой срок запрета определенных действий по уголовному делу

Напомним, Ракова проходит по уголовному делу о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». По данным следствия, ущерб составил 50 млн рублей. Деньги были похищены при реализации государственных контрактов в сфере образования, заключенных при участии бывшей чиновницы в 2019 году.