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Журналисты рассказали, как сложилась судьба сбежавших на Запад советских актеров

Общество
Журналисты рассказали, как сложилась судьба сбежавших на Запад советских актеров

Некоторые известные советские артисты приняли решение покинуть родную страну много лет назад. Журналисты выяснили, как сложилась судьба успешных в то время актеров.

Виктора Ильичева прославили фильмы «Собака на сене», «Вылет задерживается», «Самая обаятельная и привлекательная», «Хроника пикирующего бомбардировщика». Он уехал в США сразу после распада Советского Союза. На чужбине ему пришлось нелегко из-за незнания языка. Актер скончался в 2010 году от рака.

Олег Видов считался одним из самых красивых актеров СССР. После съемок в «Джентльменах удачи» он появился еще в нескольких фильмах, а затем основал свою студию проката советских картин.

Актриса Елена Соловей понимала, что после отъезда лишится карьеры. Обеспечением семьи занимался ее супруг. Соловей смогла найти работу. Она играла в спектаклях, учила детей актерскому мастерству и даже получила несколько небольших ролей в кино.

Наталья Лапина была одной из самых красивых артистов СССР, поэтому неудивительно, что ей посыпались предложения из-за рубежа. Актриса не стала отказываться и переехала в Лос-Анджелес.

«Советская Мерлин Монро» Ирина Азер прославилась ролью в картине «Большая перемена», однако с такой нетипичной внешностью актрисе больше не досталось хороших проектов. Какое-то время она торговала в палатке в России. После смерти мужа и сестры ее забрала дочь в США, сообщает портал utro.ru.
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