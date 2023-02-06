Журналисты рассказали, как сложилась судьба сбежавших на Запад советских актеров

Некоторые известные советские артисты приняли решение покинуть родную страну много лет назад. Журналисты выяснили, как сложилась судьба успешных в то время актеров.
Виктора Ильичева прославили фильмы «Собака на сене», «Вылет задерживается», «Самая обаятельная и привлекательная», «Хроника пикирующего бомбардировщика». Он уехал в США сразу после распада Советского Союза. На чужбине ему пришлось нелегко из-за незнания языка. Актер скончался в 2010 году от рака.
Олег Видов считался одним из самых красивых актеров СССР. После съемок в «Джентльменах удачи» он появился еще в нескольких фильмах, а затем основал свою студию проката советских картин.
Актриса Елена Соловей понимала, что после отъезда лишится карьеры. Обеспечением семьи занимался ее супруг. Соловей смогла найти работу. Она играла в спектаклях, учила детей актерскому мастерству и даже получила несколько небольших ролей в кино.
Наталья Лапина была одной из самых красивых артистов СССР, поэтому неудивительно, что ей посыпались предложения из-за рубежа. Актриса не стала отказываться и переехала в Лос-Анджелес.
«Советская Мерлин Монро» Ирина Азер прославилась ролью в картине «Большая перемена», однако с такой нетипичной внешностью актрисе больше не досталось хороших проектов. Какое-то время она торговала в палатке в России. После смерти мужа и сестры ее забрала дочь в США, сообщает портал utro.ru.