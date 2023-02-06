Журналисты рассказали, как сложилась судьба сбежавших на Запад советских актеров

«Советская Мерлин Монро» Ирина Азер прославилась ролью в картине «Большая перемена», однако с такой нетипичной внешностью актрисе больше не досталось хороших проектов. Какое-то время она торговала в палатке в России. После смерти мужа и сестры ее забрала дочь в США, сообщает портал utro.ru.