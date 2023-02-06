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Financial Times: США могут производить только 12 танков Abrams в месяц для Украины

Армия
Financial Times: США могут производить только 12 танков Abrams в месяц для Украины

Американская компания General Dynamics способна производить лишь 12 танков в месяц для Украины, пишет Financial Times.

Отмечается, что в настоящее время руководство предприятия ожидает от властей США указаний по поводу того, будет ли производство Abrams для украинской армии в приоритете. Дело в том, что General Dynamics также выполняет заказы для Польши и Тайваня.

Подчеркивается, что тяжелые боевые машины нуждаются в тщательном техническом обслуживании. Стоит добавить, что Пентагон планирует передать Украине 31 танк Abrams.

Ранее стало известно, что в Польшу был переброшен первый канадский танк Leopard 2 для последующих поставок ВСУ, пишет RT.
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