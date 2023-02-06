Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 326

Происшествия
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 326

Стали известны новые подробности о количестве жертв землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш среди населения Сирии. Согласно уточненным данным, в результате природного катаклизма погибли 326 сирийцев, более 1000 получили ранения различной степени тяжести, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число жертв разрушительного землетрясения в Сирии возросло до 248. По данным Минздрава ближневосточной страны, более 700 местных жителей пострадали в результате подземных толчков в соседней Турции.
сирия турция землетрясение погибшие пострадавшие
Военкоры ФАН
Лучшие в аду