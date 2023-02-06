Сотрудникам нескольких омских организаций незаконно предоставили отсрочку от мобилизации

Центральный районный суд Омска рассматривает иск, поданный в отношении руководства 14 местных организаций.
В судебном иске говорится, что компании и учреждения, в отношении которых ведется расследование, не имеют никакого отношения к выполнению работ по гособоронзаказу. Соответственно, их работникам отсрочка от мобилизации была предоставлено необоснованно, сообщает «ЧТО ПРОИСХОДИТ».
Примечательно, что соответчиками организаций выступают также ФКУ «Военный комиссариат Омской области» и региональная призывная комиссия по мобилизации. Следующее судебное заседание по этому иску должно состояться 15 февраля.